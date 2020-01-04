Мешканець Тернопільської області помер від ускладнень, викликаних грипом.

Як повідомили у Центрі громадського моніторингу здоров’я МОЗ, чоловік помер через 10 днів після того, як захворів, пише Zaxid.net.

У Центрі громадського моніторингу здоров’я не повідомляють вік чоловіка. Відомо, що він захворів на грип типу А 20 грудня 2019 року. Уже на 11 день, 31 грудня, мешканець Тернопільської області помер, незважаючи на проведені реанімаційні заходи.

Загалом з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, із них 79% діти. З початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.

У Центрі громадського моніторингу здоров’я нагадують, що найкраща профілактика грипу — щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.

Симптоми грипу:

– раптовий початок хвороби;

– головний біль;

– ломота у м’язах та суглобах;

– біль у горлі;

– підвищення температури тіла до 38 °С і більше;

– кашель;

– в окремих випадках — блювота і пронос.

Як можна заразитися вірусом грипу:

– передається повітряно-краплинним шляхом;

– внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).