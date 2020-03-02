27 Лютого у місті Манчестер раптово помер Руслан Демчак з смт. Микулинці.

Руслан займався вантажними перевезеннями Англія-Україна.

Зараз збирають гроші, щоб повернути тіло чоловіка додому, пише Доба.

— Вбита горем дружина залишилась сама із двома дітками. Давайте допоможемо їй фінансово відправити тіло додому, щоб діти та рідні змогли попрощатися з ним. Дружина Olga Dembrovych, не має банківської карточки, тому збір коштів довірила на мій особистий рахунок. Всі кошти передам їй і банк стейтемнти з переказами я їй покажу після закриття збору. Не будемо байдужими до чужого горя. Разом ми сила, — написала Tetiana Horvat.