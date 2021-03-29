Вранці, 27 березня, на лінію «102» надійшло повідомлення від диспетчера служби порятунку. Він повідомив, що в одному із сіл Зборівської територіальної громади горить будинок.

На місце події виїжджали рятувальники та працівники поліції, які виявили в помешканні обгоріле тіло власника будинку 1957 року народження.

За попередньою інформацією, причина загорання – куріння в ліжку.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 115 ККУ.