На Тернопільщині, у селі Новосілка Підгаєцької об’єднаної територіальної громади, правоохоронці завадили чоловікові вчинити жахливий вчинок, який міг би вартувати йому життя.

Про це розповіли у місцевій поліції, пише 0352.ua. Як зазначається, у суботу, 6 березня, до правоохоронців на гарячу лінію зателефонувала перелякана жінка, яка розповіла, що її чоловік під дією алкоголю погрожує вчинити самоспалення.

На той момент нетверезий громадянин вже встиг облити себе легкозаймистою рідиною, пише znaj.ua.

На місце події терміново виїхав наряд поліції з міста Підгайці.

За словами самих правоохоронців, рятувати людину від вчинення самогубства їм довелося вперше за весь час роботи. Однак довго роздумувати над цим їм було ніколи. Разом із небайдужими громадянами поліцейським вдалося вмовити чоловіка від вчинення жахливої помилки. Він трохи заспокоївся і цілим та неушкодженим був переданий на огляд медичним працівникам.