Мешканець Тернопільщини підпалив власну хату

28/02/2019 0
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27 лютого виникла пожежа житлового будинку у селі Юськівці Лановецького району.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено покриття будівлі на площі 10 м. кв., перекриття на площі 20 м. кв., речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 45 м. кв.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння власника будівлі.

Загорання ліквідовано черговим караулом 11 державної пожежно-рятувальної частини.

Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлі.

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