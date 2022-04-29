Більше 40 000 гривень переказав житель Козови на рахунок аферистів за купівлю неіснуючої іномарки. За даним фактом працівники відділу поліції №1 м. Бережани відкрили кримінальне провадження.

Зі слів заявника в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж автомобіля. Вартість авто становила 1500 американських доларів. Молодик зв’язався з автором допису та обумовив умови купівлі. Обов’язковою вимогою була передоплата. Краянин здійснив три транзакції, переказавши на невідомі йому рахунки 40700 гривень. Вже згодом заявник збагнув, що його ошукали, адже не міг сконтактувати з продавцем. За допомогою він звернувся до співробітників поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Працівники поліції наголошують жителям Тернопільщини з проханням здійснювати подібного роду покупки в офіційних торгових представників.

Пам’ятайте, аферисти, які розміщують в інтернеті подібного роду інформацію, мають на меті одне – збагатитися за рахунок довірливих громадян.