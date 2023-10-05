Минулої доби рятувальники Тернопільщини чотири рази залучались до ліквідації пожеж, три з яких — в екосистемах.

Так, 4 жовтня у селі Михалків Мельниця-Подільської територіальної громади виникла пожежа житлового будинку, що належить місцевій жительці 1965 року народження. Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття житлового будинку на площі 20 м кв., облицювання стін та речі домашнього вжитку на площі 48 м кв., пошкоджено покриття на площі 28 м кв. Під час спроби самостійно погасити пожежу травмувався житель даного будинку, громадянин 1956 року народження, якого з діагнозом “Опік полум’ям кистей обох рук 9 %” госпіталізовано в КПН “Мельниця-Подільська селищна лікарня”. Пожежу ліквідовано черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Іване-Пусте. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову будівлю.

Окрім того, у Скалаті виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 12 м кв. У селі Садки Великодедеркальської громади горіла суха трава на відкритій території на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано лісосмугу площею 1 га.

Того ж дня у селі Соколів Золотопотіцької територіальної громади виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 400 м кв.

Усі пожежі ліквідовано. Їх причини та збитки встановлюються.