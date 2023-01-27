За незаконну порубку дерев жителю Чортківського району загрожує до трьох років позбавлення волі.
Злочин проти довкілля задокументували співробітники Бучацького відділення поліції. До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у лісі поблизу села Порохова невідома особа зрізала декілька дерев.
У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили причетну до незаконної порубки дерев особу. Ним виявився 41-річний місцевий житель. Сума завданих збитків встановлюється.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.