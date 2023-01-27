Мешканець Тернопільщини “напиляв” на три роки тюрми

За незаконну порубку дерев жителю Чортківського району загрожує до трьох років позбавлення волі.

Злочин проти довкілля задокументували співробітники Бучацького відділення поліції. До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у лісі поблизу села Порохова невідома особа зрізала декілька дерев.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили причетну до незаконної порубки дерев особу. Ним виявився 41-річний місцевий житель. Сума завданих збитків встановлюється.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.