На українсько-угорському кордоні закарпатські митники виявили в автобусі старовинний витвір військового мистецтва.

Вчора вранці у зоні митного поста «Тиса» закарпатські митники виявили в рейсовому автобусі старовинну зброю, яку намагалися завезти в Україну в обхід декларування та без дозвільних документів.

Порушник митного законодавства – 27-річний житель Тернопільщини, який повертаючись з Італії додому, під час проходження митних процедур «забув» задекларувати старовинний витвір військового мистецтва – шпагу. Її виявили інспектори-оперативники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці під час перевірки салону автобуса, який здійснював міжнародні перевезення. Раритет, упакований в чорну поліетиленову плівку з надписом, лежав на верхній полиці серед особистих речей інших пасажирів.

Цікаво, що перед проходженням митного контролю у «червоному коридорі», цей пасажир свідомо вказав у декларації виключно паспортні дані та відсутність будь-яких товарів, переміщення яких обмежено або заборонено без дозвільних документів.

У поясненні наш співвітчизник зазначив, що перевозив шаблю на прохання малознайомої особи з Риму в Україну. Згідно чинного законодавства для перевезення через кордон будь-якої зброї необхідні дозвільні документи відповідних органів, зокрема із експертною оцінкою. У даному випадку пасажир не мав при собі жодних дозвільних документів на старовинну шпагу.

Відтак, відносно українця складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу. Крім цього, митниця скерувала повідомлення до правоохоронного відомства за ознаками статті 263 Кримінального кодексу України.