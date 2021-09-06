Родичам довелося платити за нього викуп.

Півтора місяця на території Запорізької області розшукували 35-річного Віталія Харчука, який приїхав працювати в Кирилівку і зник по дорозі до Мелітополя 16 липня.

Сестра зниклого чоловіка повідомила про це в поліцію. До пошуків підключилися і волонтери. Однак розшукати його в Мелітополі і околицях не вдалося.

Як виявилося, Віталій Харчук був вивезений у село в Херсонській області і потрапив у рабство. Там його, разом з іншими людьми, змушували працювати безкоштовно. Чоловікові вдалося попросити у когось із селян телефон і додзвонитися рідним.

Як стало відомо РІА Мелітополь, родичі чоловіка не стали звертатися в поліцію, а поїхали в херсонське село, де за грошову винагороду забрали Віталія додому.