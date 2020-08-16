Реалізувати пістолет марки «ТТ» намагався 29-річний житель Чорткова. Зловмисника поліцейські затримали під час продажу зброї.

Співробітники карного розшуку отримали повідомлення про те, що мешканець одного із райцентрів області займається збутом небезпечних предметів. В ході відпрацювання оперативна інформація підтвердилася. Поліцейські встановили особу зловмисника та почали документувати його злочинну діяльність.

Співробітники обласного управління карного розшуку спільно з оперативниками Чортківського відділу поліції та біцями підрозділу «КОРД» затримали правопорушника під час продажу пістолета марки «ТТ». Зброю він реалізував за 19 500 гривень.

Під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі та за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили набої до пістолета та наркотичні речовини: субутекс, амфетамін та коноплю.

Правопорушник – непрацюючий 29-річний житель Чорткова. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – на даний час в суді розглядаються справи, в яких він фігурує підозрюваним у незаконному обігу зброї та наркотичних речовин.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

На даний час зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють походження вогнепальної зброї та перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших правопорушень.