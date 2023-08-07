Мешканець Тернопільщині відмовився від мобілізації через хворих батьків: як його покарали

У Тернопільській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку і був визнаний придатним до військової служби, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду Тернопільської області, передає ТСН.

За даними суду, чоловік 29 травня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним для проходження військової служби в умовах воєнного стану. Того ж дня він отримав бойову повістку та повинен був вирушити у навчальний центр. Проте чоловік не прибув у вказаний час, чим ухилився від служби в ЗСУ.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що відмовився від мобілізації через хворих батьків, за якими доглядає.

Суд визнав ухилянта винним за ст.336 КК України та засудив його до трьох років позбавлення волі. Суддя замінив цей вирок на 1 рік іспитового терміну.