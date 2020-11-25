Вироком Самбірського міськрайонного суду Львівської області жителя Тернопільщини визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України (закінчений замах на контрабанду).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальному провадженні забезпечувала Тернопільська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що чоловік за попередньою домовленістю з іншою особою, з приховуванням від митного контролю намагався переправити через державний кордон України «Часослов», виданий у 1861 році в Успенській Лаврі у Почаєві. Однак, в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині» перевізник був виявлений працівниками місцевої митниці та Управління СБУ в Тернопільській області, якими забезпечувався оперативний супровід у справі.

Вироком суду організатору злочину призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки.

Предмет контрабанди повернуто державі.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року Городоцьким районним судом Львівської області виконавець злочину – перевізник засуджений до покарання у виді штрафу в розмірі понад 100 тис грн в дохід державного бюджету.