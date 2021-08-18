Жителю Шумська доведеться відшкодувати 175 тис. грн. через пожежу в лісі, до якої призвело спалювання сухої трави. Також за рішенням суду порушнику загрожує 2 роки обмеження волі.

У шумському лісі вогонь знищив майже сто сосен. Стихію зупинили рятувальники.

Як повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища області Роман Нитка, завдану лісу шкоду буде стягнуто за рішенням суду.

«175 тис. грн. шкоди завданої лісовим насадженням буде відшкодовано мешканцем м. Шумськ за рішенням Шумського районного суду. Факт пошкодження 94 дерев сосни, з яких 51 до ступеня припинення росту, мешканцем м. Шумськ було зафіксовано працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області у ході планової перевірки Шумського комунального спеціалізованого лісогосподарського та мисливського підприємства «Волинь» у травні 2021 року. Було встановлено, що громадянин спалюючи залишки сухої рослинності на земельній ділянці, яка безпосередньо примикає до лісу допустив поширення вогню, чим заподіяно шкоди на суму 175,164 тис. грн».

Шумчанина притягнули до кримінальної відповідальності. Суд розглядав справу за позовом прокуратури. Порушникові призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі з випробувальним терміном 1 рік, а також його зобов’язано відшкодувати збитки.