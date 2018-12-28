На Тернопільщині “Мерседес” збив жінку. Вона у комі

28/12/2018 Розмір тексту:

В реанімаційне відділення з переломом кісток черепа та в церебральній комі госпіталізували жительку села Дзвиняч Заліщицького району.

Жінка, 1990 року народження, потрапила під колеса автомобіля. Аварія трапилася 27 грудня близько 17:53, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, потерпіла йшла узбіччям проїжджої частини. Дорога не освітлювалася, а на ній не було жодних світловідбиваючих предметів. І як результат – її збив водій автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI.

Проте кермувальник розповідає свою версію нещастя. Чоловік каже, що жінка вийшла з рейсового автобуса і почала переходити дорогу. Загальмувати він не встиг.

Попередньо водій тверезий. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Правоохоронці встановлюють остаточну причину ДТП.