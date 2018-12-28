На Тернопільщині “Мерседес” збив жінку. Вона у комі
В реанімаційне відділення з переломом кісток черепа та в церебральній комі госпіталізували жительку села Дзвиняч Заліщицького району.
Жінка, 1990 року народження, потрапила під колеса автомобіля. Аварія трапилася 27 грудня близько 17:53, повідомляють у поліції.
За попередньою інформацією, потерпіла йшла узбіччям проїжджої частини. Дорога не освітлювалася, а на ній не було жодних світловідбиваючих предметів. І як результат – її збив водій автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI.
Проте кермувальник розповідає свою версію нещастя. Чоловік каже, що жінка вийшла з рейсового автобуса і почала переходити дорогу. Загальмувати він не встиг.
Попередньо водій тверезий. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Правоохоронці встановлюють остаточну причину ДТП.
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