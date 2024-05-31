Мерія Тернополя виплачує по 10 000 грн на лікування та реабілітацію кожному тернополянину, який отримав поранення на війні

Міська рада Тернополя виплачує по 10000 гривень на лікування та реабілітацію кожному захиснику-тернополянину, який отримав поранення на війні. 7 лютого 2024 року було затверджено виконкомом відповідне Положення про виділення пораненим одноразової допомоги.

Пряма мова мера

«Багато наших Героїв проходять реабілітацію після поранення на фронті. Мені дуже приємно бачити успіхи у лікуванні воїнів і я щиро дякую тернопільським медикам за старання у допомозі нашим захисникам. Міська рада також намагається постійно допомагати пораненим. Тому прийняли рішення виділяти нашим пораненим Героям одноразову допомогу у сумі 10 000. Бажаємо всією громадою найшвидшого одужання всім пораненим», – заявив міський голова Сергій Надал.

Куди звертатися і які треба документи для надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям на лікування (реабілітацію) в розмірі 10 000 грн.

Для отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовці, які беруть (брали) участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, при цьому отримали поранення внаслідок контузії, травми або каліцтва та потребують лікування (реабілітації) після 01 січня 2024 року, звертаються із заявою із заявою на ім’я міського голови встановленої форми та подають визначені переліком документи у відділ звернень та контролю документообігу Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6, тел. 0674472960.

Перелік документів:

копія паспорта громадянина України (заявника);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

реквізити рахунку військовослужбовця, відкритого в банківській установі;

копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) видана військовою частиною або довідка ВЛК про причинний зв’язок захворювання, поранення, контузії, каліцтва;

копія довідки закладу охорони здоров’я про проходження лікування (реабілітації) у зв’язку із отриманим пораненням внаслідок контузії, травми або каліцтва виданої після 01 січня 2024 року;

копія військового квитка з відміткою про мобілізацією для осіб зареєстрованих на території Тернопільської громади після рішення виконавчого комітету від 27.12.2023 № 1768;

копія дійсної довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради (подають внутрішньо переміщенні особи);

Покращення житлових умов військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у здійснені заходів, необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України шляхом надання грошової компенсації для часткового відшкодування суми початкового внеску по іпотечних кредитах.

Для отримання грошової компенсації для часткового відшкодування суми початкового внеску по іпотечних кредитах військовослужбовець, який зареєстрований та внесений до реєстру Тернопільської міської територіальної громади на дату затвердження Порядку, після укладання договорів кредитування та купівлі-продажу на придбання житла в рамках Програми є Оселя подає у відділ звернень громадян Тернопільської міської ради заяву на ім’я міського голови з визначеним переліком документів для розгляду питання надання грошової компенсації, за адресою м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6, тел. 0674472960.

Перелік документів: