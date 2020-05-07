Міський голова Сергій Надал звертається до керівництва прокуратури Тернопільської області та ГУНП у Тернопільській області щодо інформації, яку оприлюднили окремі особи у соціальних мережах щодо проведених закупівель медичних масок однією із медичних установ міста.

Очільник Тернополя також доручив відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення провести службову перевірку проведених закупівель даної медичної структури. За результатами перевірки будуть зроблені відповідні висновки.

Прокурору Тернопільської області

Бойку П.Г.

Начальнику Головного управління

Національної поліції в Тернопільській області

Богомолу О.М.

У зв’язку із поширенням окремими особами у соціальних мережах інформації щодо придбання медичних масок однією із медичних установ міста за завищеними цінами, звертаюся до вас із проханням провести перевірку даної ситуації, а за результатами – підтвердити або спростувати даний допис.

Адже у час пандемії неможливо допустити проявів зловживань у сфері медичних закупівель, коли кожна маска чи медичний препарат може врятувати життя людини. Останні місяці місто живе в екстремальній ситуації епідемічної загрози. Щоб з гідністю і ефективно протидіяти поширенню вірусу, ми мобілізували всі можливі ресурси: бюджетні та людські.

З міського бюджету виділили кошти на рахунки міських лікувальних закладів для закупівлі медичного обладнання, засобів захисту, тестів, медикаментів для лікування хворих на коронавірус. В період пандемії всі закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту перебувають на особливому контролі, тож зловживання у цій сфері неможливо допустити.

Місто відмовилось від багатьох запланованих витрат у сфері житлово-комунального господарства та інших важливих сферах, щоб спрямувати кошти на протидію пандемії COVID-19.

Тому прошу Вас провести перевірку описаної у соціальних мережах ситуації та після перевірки оприлюднити висновки для ознайомлення громадськості. Сподіваюся на швидке та об’єктивне розслідування.

Міський голова С.В.Надал

Додамо, що правоохоронці розпочали перевірку за цими фактами. Результати розслідування будуть оприлюднені після його завершення.