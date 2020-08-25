Важливо

25 серпня міський голова Тернополя Сергій Надав передав у Верховну Раду десятки тисяч підписів тернополян проти проросійського мовного реваншу. Ці підписи разом з небайдужими тернополянами збирали активісти ВО «Свобода».

Нагадаємо

Півтора місяці тому від перших осіб у державі ми почули, що закон про мову повинен бути переглянутий. Тому «свободівці» по всій Україні піднялись на акції протесту. Свою різку позиції висловили мери-націоналісти з Тернополя, Івано-Франківська та Хмельницького. Під тиском українського народу на всіх рівнях у Верховній Раді поки не наважилися перейти межу у питанні зміни закону про мову. « Якщо ж слуги не дослухаються до свого народу – тут під Верховною Радою буду не я, а десятки тисяч тернополян та сотні тисяч українців з інших регіонів. Ми «свободівці» заявляємо – проросійський реванш не пройде» – заявив Сергій Надал.

Проте небезпека не минула. У секретаріаті Верховної Ради є декілька законопроектів про внесення проросійських змін у цей закон. Є дуже великий ризик того, що перед місцевими виборами малоросійські слуги захочуть протягнути ці зміни на одному зі своїх позачергових засідань.

Як підписи тернополян захистять українську мову?

Тому саме в ці серпневі дні, коли Україна відзначає чергову річницю відновлення державної незалежності мер-свободівець Сергій Надал передав ці підписи парламентаріям.

За його словами, ці десятки тисяч підписів українців з Тернополя мають завжди їм нагадувати, що українці не допустять будь-якої спроби посягнути на святе – на державний статус української мови.

« Ці тисячі підписів мають стати застереженням для малоросів з депутатськими мандатами, що український народ слідкує за кожним їх кроком. Тернополяни роблять депутатам своєрідне «щеплення українською мовою», щоб в них більш ніколи не піднімалася рука на нашу державну мову., – заявив Сергій Надал.

«Свобода» потрібна у парламенті

Також за словами міського голови Тернополя, ситуація навколо закону про українську мову яскраво показує, як бракує у парламенті фракції справжніх націоналістів, однак це не заважає «свободівцям» захищати Українську Україну.

«Сьогодні інтереси титульної нації у вищому законодавчому органі держави представляє одна єдина людина – Оксана Савчук – «свободівка» з Івано-Франківська. Однак й поза парламентом ми не поступаємося своїми принципами. «Свобода» захищала, захищає й буде захищати Українців. Захищати Українську мову, Українську Церкву та Українські традиційні цінності. Українську Україну», – підсумував Сергій Надал.