Візитки мер тримає у холодильнику.

Міський голова Копичинець Богдан Келічавий похвалився своїми їстівними візитками, які містять контактні дані на невеликих шматочках в’яленої свинини.

Як повідомив він кореспонденту УНІАН, такі візитки вирішив зробити, щоб привернути увагу до Копичинців, які здавна славляться виробництвом ковбас.

Зараз в місті діє 4 цехи, які виробляють м’ясоподукцію та одне велике підприємство. Власне один із підприємців і запропонував голові ОТГ таку оригінальну ідею та допоміг її втілити.

Нові візитки Келічавий одразу продемонстрував на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Не візитка Яроша, звичайно. Просто візитка мера ковбасної столиці», – написав під фото Келічавий.

Принагідно він подякував своїм знайомим, які підказали йому цю ідею та допомогли її впровадити.

«Наразі я замовив тираж у 30 штук, тримаю візитки у холодильнику. Хоча це така продукція, що навіть не будучи в холодильнику, залишається придатною до вживання 30 днів. Це – демоверсія, ще вдосконалюватимемо дизайн. Наразі дивимося на реакцію людей, думав, чи не перегнули ми палку. Але всі реагують позитивно», – розповів мер Копичинець кореспонденту УНІАН.

За його словам, в подальшому такі візитки він роздаватиме лише на ділових зустрічах.

«Це не для кожного дня, на прийомі громадян такі візитки не роздаватиму. Коли буду їхати десь до столиці чи на інші ділові зустрічі, то вже їх братиму. Щоб популяризувати нашу громаду, щоб привернути увагу до нашої ОТГ», – пояснив задум з нестандартними візитками Келічавий.

Вироблені візитки зі свинини.

«Це – м’ясні чіпси, вони в нас дуже популярні, люди їх купують до пива. У формі візиток тепер славитимуть Копичинці як ковбасну столицю. Адже в нас діє 4 цехи, які конкурують між собою, дехто продає продукцію навіть за межі України. За Союзу було велике виробництво, після його закриття місцеві, які вже навчилися робити м’ясні вироби і жили цим, почали робити все самі. Досі багато людей роблять ковбасу вдома, в менших обсягах, не на продаж. Навіть мій заступник з господарських питань до того, як пришов до нас на роботу, теж мав свій цех. Поки він був у бізнесі, то у нас було цілих 5 цехів», – зазначив Келічавий.