Менше народжується, більше помирає: скільки людей зараз проживає на Тернопільщині

Чисельність наявного населення у Тернопільській області, за оцінкою, на 1 листопада 2021 року становила 1023898 осіб.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Упродовж січня–жовтня 2021р. чисельність населення зменшилася на 6664 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 7257 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 593 особи.

У січні–жовтні 2021р. в області народилась 6181 дитина, що на 480 дітей менше, ніж у січні–жовтні 2020р. Упродовж січня–жовтня 2021р. зареєстрували 13438 померлих, що на 887 осіб більше, ніж за відповідний період минулого року.