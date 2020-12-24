Менше народжується, більше помирає: населення Тернопільщини стрімко скорочується

Чисельність наявного населення у Тернопільській області, за оцінкою на 1 листопада 2020 року, становила 1 032 714 осіб.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Упродовж січня–жовтня 2020 року чисельність населення зменшилася на 5981 особу.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок як природного скорочення – 5890 осіб, так і міграційного – 91 особа.

У січні–жовтні 2020 року в області народилася 6661 дитина, що на 112 дітей менше, ніж у січні–жовтні 2019 року.

Упродовж січня–жовтня 2020 року зареєстрували 12551 померлого, що на 98 осіб більше, ніж за відповідний період минулого року.