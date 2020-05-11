Тендерна комісія Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА визнала переможцем двох з семи тендерів на кошти Державного фонду регіонального розвитку досі невідому на ринку державних закупівель фірму – ТОВ УБП Мегабуд.

З пішака в “дамки”

Мова йде енергозберігаючі заходи в Козівській ЗОШ (ціна угоди – 20,499 млн.грн) та капітальний ремонт приміщення Хоростківської школи-2 (ціна угоди – 13,029 млн. грн.).

Місцеві видання вже розповідали про сумнівну історію “Мегабуду”. Товариство було зареєстроване у вересні 2018 року в Києві як юридична кампанія “Бравіс” зі статутним фондом 500 гривень. Перед тим як стати “Мегабудом” змінило ще раз назву і місце реєстрації, а наприкінці 2019 року втратило свідоцтво платника ПДВ. Кажуть, за неподання звітності. Та на початку квітня “Мегабуд” ожив, та ще як ожив! В один день 8 квітня 2020 року за день до подачі заявок на тендер по ремонту школи у Хоросткові у “Мегабуду” змінився власник, директор та місце реєстрації. Підприємство-привид перебралось зі Львова в Тернопіль. А 10 квітня під час відкриття пропозицій з’ясувалося, що заявка “Мегабуду” виконати роботи за 13 мільйонів 29 тисяч 656 гривень перемогла. Також заявку “Мегабуду” на 20 з лишком мільйонів гривень визнали переможцем тендеру на енергозберігаючі заходи в Козівській ЗОШ.

Цікаво, що невідомі новачки перемогли на тендерах такі потужні будівельні організації як “Авакс проф” і “Тернопільбуд”, які мають і виробничі потужності і власну спецтехніку.

Чому на фарс закривають очі?

Власне, по одному з тендерів скаргу подав “Авакс проф”. Як вбачається з матеріалів скарги, при подачі документів було порушено чимало формальних вимог законодавства та виявлені недоречності, що свідчать про спішку в збиранні та оформленні документів. Зокрема, ставляться під сумнів можливості виконувати подібні роботи. Тендерному комітету надані листи фірм з Івано-Франківської області (зверніть увагу!), які нібито підтверджують виконання Мегабудом в 2019 році підрядних робіт на мільйони гривень, у той же час як бути з відсутністю звітів по ПДВ за 2019 рік, а відтак сплати ПДВ за будівельні роботи?

Однак чому тоді тендерний комітет УКБ закрив на це очі? Злі язики в Білому домі розповідають, що дуже “хвилювався” за долю цих підрядів досвідчений радник і земляк нового голови Тернопільської ОДА Володимира Труша Юрій Челядин. Саме його зараз пошепки називають сірим кардиналом адміністрації Труша.

Варто відзначити, що закупівлі були оголошені в 20 числах березня, тобто після призначення головою Тернопільської ОДА Володимира Труша посадовці управління капітального будівництва отримали додаткове прискорення.

Франківський слід

Челядин приїхав в Тернопіль разом з головою ОДА. Вони давні знайомі. Разом розбудовували за Януковича партію Тигіпка на Рогатинщині. Були депутатами районної і міської ради. А коли в 2019 році Труша “державні справи” покликали керувати Рогатинщиною Челядин перейняв у нього посаду директора товариства “Авт-захід”, а згодом став ненадовго партнером його дружини у спільному бізнесі.

Тепер, очевидно, партнерство на вищому рівні?

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