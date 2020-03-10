Чиновники Тернопільської обласної державної адміністрації затіяли цілу кампанію щодо дискредитації керівництва місцевого медуніверситету.

Про це пише інтернет-видання Тернополяни.

Протягом кількох днів соціальні мережі рясніли рекламою прямого ефіру сина колишнього ректора ТНМУ. Це інтерв’ю мало відбутися на одному з місцевих інтернет-каналів.

До редакції “Тернополян” надійшов лист від медиків-волонтерів, які всі роки антитерористичної операції на сході України допомагають нашим воїнам. На їх думку, така інформаційна хвиля – це спланована акція, організатори якої сидять у стінах Тернопільської обласної державної адміністрації.

“Ми, медики-волонтери, висловлюємо велике занепокоєння розхитуванням ситуації навколо Тернопільського національного медичного університету напередодні виборів ректора, – йдеться у заяві. – Вже сьогодні стає зрозуміло, що дестабілізація відбувається з кабінету, ще поки діючого, голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля…”

Як ідеться у заяві, вчора син попереднього ректора протягом тривалого часу очорняв чесне ім’я діючого ректора Михайла Корди. Разом з тим гість студії та ведучі очорняли та принижували досягнення колективу одного з кращих профільних ВУЗів України.

“Та найбільше нас стурбувало не так кількість вилитого бруду, адже ми знаємо ректорські амбіції сина попереднього ректора, а факт намагання знищити, на нашу думку, систему охорони здоров’я Тернопільської області напередодні загрози масово розповсюдження коронавірурсу COVID-19. Як ми бачимо, вже сьогодні вся територія Італії фактично закрита на карантин. Зрозуміло, що у найближчі дні ця страшна хвиля докотиться до України і до нашого краю. Тернопільський національний медичний університет – це основа медицини Тернопілля. Саме на плечі діючих викладачів-медиків найближчим часом впаде чи не найбільше навантаження щодо подолання наслідків коронавірусу. І саме зараз розпочалася інформаційна хвиля дискредитації медуніверситету…”

Варто зауважити, що на самі вибори ректора ТНМУ зареєструвався всього один претендент – теперішній ректор Михайло Корда. Решта чи не змогли виконати вимоги щодо відбору претендентів, чи у них не знайшлося сміливості. Як припускають волонтери, вже майже звільнений голова ОДА вирішив під кінець нетривалої та неефективної роботи просунути на “тепле” місце свою людину.

“Це ще раз доводить, що голова ОДА Ігор Сопель вже вкотре відверто виступив проти пересічних людей. Спочатку він переступив через голови громади Микулинець та всієї Тернопільської області, вирішивши вислужитися перед київським керівництвом, та поселити на карантин у непідготовлений санаторій “Медобори” евакуйованих людей з Китаю. Результатом таких кроків стали масові протести та подальша заява президента Зеленського про звільнення Сопеля.

Складається таке враження, що теперішньою інформаційною атакою керманич “білого дому” на Грушевського хоче помститися всім жителям Тернопілля за свої ж промахи. Ігор Сопель не зміг виконати свої ж обіцянки перед Урядом щодо використання санаторію “Медобори”, як карантинної установи. Невже свої образи на тернополян високопоставлений чиновник вирішив виплеснути у вигляді знищення системи охорони здоров’я у всій області?!”, – ідеться у заяві.

Автори заяви також зазначають, що наразі не називають своїх імен, оскільки, на їхню думку, публічний вияв громадянської позиції може вилитися у відкриття кримінальних проваджень. “Це ми бачимо у Микулинцях, де пересічних людей, і навіть священника викликають на допити у правоохоронні органи!”, – зазначають вони.