Сьогодні представили нового начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Ольгу Ярмоленко.

«Проблематика галузі охорони здоров’я Тернопільщини мені знайома і я відношусь до цього з розумінням. Адже довгий час працювала в управління охорони здоров’я міста Тернополя. Колеги, надіюсь на вашу підтримку та конструктивну роботу», – зазначила під час представлення Ольга Ярмоленко.

Також вона окреслила основні завдання, які планує реалізувати на новій посаді, а саме: продовжувати організацію заходів з боротьбою коронавірусу; покращити медичну послугу й імідж закладів охорони здоров’я Тернопільщини.