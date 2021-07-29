Працівники Монастириської міської лікарні мають намір влаштувати мирну акцію протесту.

Медики скаржаться на заборгованість із зарплати, яку не виплатили ще за червень. Крім того, вони не отримують обіцяних “ковідних” коштів. Відтак, аби домогтися виплати заробленого, люди змушені вдатися до радикальних дій. Вони вже попередили місцеву владу про акцію протесту, яка має відбутися 5, 6 і 7 липня. Медики мають намір вийти з плакатами на трасу Тернопіль-Івано-Франківськ.

Про це у Фейсбуці повідомив голова районної профспілкової організації працівників охорони здоров’я Віталій Тріщук.