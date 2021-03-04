Складна ситуація склалася на Тернопільщині з доплатами медикам, які лікують хворих коронавірусом.

Зокрема, про критичну ситуацію повідомляють у Кременецькій районній лікарні, пишуть Тернополяни.

“У зв’язку із численними зверненнями медичних працівників нашого лікувального закладу щодо доплати до заробітної плати, яку вони отримували відповідно до Постанови КМУ від 19 червня 2020 р. № 610 протягом вересня – грудня 2020 року, інформуємо:

У п.1 Постанови КМУ «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я» від 19 червня 2020 р. № 610 зазначено, що доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам встановлюються з 01 вересня до 31 грудня 2020 р, – йдеться у повідомленні Кременецької районної лікарні. – У зв’язку із тим, що станом на сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт, який би встановлював вищезазначену доплату на 2021 рік, враховуючи листи НСЗУ №2386/5-17-21 від 09.02.2021 та №3674/2-17-21 від 24.02.2021, адміністрація лікувального закладу продовжує вивчати питання щодо можливих механізмів збільшення заробітної плати працівникам закладу за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ за пакетом №33 («Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року»)”.

Хоча, в Уряді говорять інше. Зокрема, йдеться, що з 1 січня 2021 року і до скасування карантину, встановленого через COVID-19, медичні працівники закладів освіти державної та комунальної форм власності отримуватимуть доплату в розмірі 20% посадового окладу. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні, 3 лютого 2021 року.