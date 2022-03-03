Медики “швидкої” рятували двох тернополянок, у яких були панічні атаки

Першого березня поменшало виїздів до ковідних хворих: усього по області за добу зафіксовано 11 виїздів до ковідних пацієнтів, 6 з них госпіталізовано.

Натомість було багато викликів до хворих із хронічними недугами, на гіпертонічні кризи, ГРВІ, гострі алкогольні інтоксикації, різні нещасні випадки, панічні атаки та гострі стреси.

Зокрема, бригада швидкої виїжджала на вул. Ломоносова, до 35-річної пацієнтки, яка скаржилася на неспокій, стрес, манію переслідування. Жінку з діагнозом “гостра реакція на стрес, панічна атака” після наданої медичної допомоги шпиталізовано у психоневрологічний диспансер.

В обід медики виїжджали на вул. Микулинецьку, до 24-річної пацієнтки. Жінка теж скаржилася на страх, неспокій, страх смерті… Після наданої медичної допомоги пацієнтку, з діагнозом “гостра реакція на стрес” шпиталізовано у психоневрологічний диспансер.