Вартість лікування одного пацієнта з коронавірусною інфекцією на добу у Тернополі становить в середньому тринадцять тисяч гривень.

Про це повідомила заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ольга Ярмоленко. У цій сумі враховані витрати на медикаменти, а також заробітні плати медичних працівників, які обслуговують хворого.

Лікування коронавірусу для мешканців територіальної громади безкоштовне. Витрати покривають з місцевого бюджету. “Лікування хворих у нас безкоштовне за рахунок коштів міської ради, які виділено. Загалом міською радою виділено до шістдесяти мільйонів гривень на заклади охорони здоров’я, надання медичної допомоги, для преміювання медичних працівників, тому лікування пацієнтів відбувається за ці кошти. Станом на сьогодні маємо 35 апаратів штучної вентиляції легень, які ми придбали за кошти міської ради і за благодійні кошти. У наших міських двох інфекційних відділеннях медичний персонал забезпечений засобами індивідуального захисту із запасом на місяць. І все ж запаси далі продовжуємо поповняти”, – зазначає Ольга Ярмоленко.

Додамо, у тернопільських лікувальних закладах наразі перебуває два десятки хворих на коронавірус. У міській лікарні швидкої допомоги — тринадцять пацієнтів: десятеро тернополян. У дитячій лікарні наразі семеро пацієнтів: п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Софія Романська