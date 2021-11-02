Майже пів тисячі нових випадків коронавірусу зафіксували епідеміологи сьогодні на Тернопільщині. За прогнозами обласного центру з контролю хвороб, тенденції із захворюваністю негативні. А пік осінньої хвилі прогнозують на середину листопада.

Швидке поширення COVID-19 на Тернопільщині пов’язують із активністю нового варіанту штаму Дельта. Він призводить до швидкого інфікування та частіше вражає дітей та молодих соціально активних людей.

“Швидке поширення захворюваності зумовлене тим, що циркулює новий варіант Дельти. Подібна ситуація в Івано-Франківській, Львівській областях, відтак можемо стверджувати, що ситуацію в західному регіоні визначає оцей новий штам. Проте це не означає, що поширюється лише один новий змінений штам Дельти, продовжують циркулювати й інші варіанти, які були зареєстровані на нашій території до цього часу. Ця ситуація подібна до грипу, коли йдеться про те, що в цьому сезоні будуть переважати окремі штами”, – каже епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

З словами лікарів, у на Тернопільщині почастішали госпіталізації. Відтак у регіоні вирішують питання зі створенням додаткових ліжкомісць для інфікованих пацієнтів.