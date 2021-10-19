У середині листопада на Тернопільщині можливий пік осінньої хвилі COVID-19.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. До цього часу спостерігатимуться негативні тенденції в епідемічній ситуації.

Чергові антирекорди коронавірусу фіксують епідеміологи на Тернопільщині. Наразі частіше хворіють діти та старші люди. Подальші прогнози в епідеміологів негативні.

«Найближчими тижнями ситуація буде ускладнюватися. Ми будемо сягати високих рівнів захворюваності. Втягування людей старшого віку в епідемічний процес буде супроводжуватися високою летальністю. І це буде тривати, які мінімум, до середини листопада. Відповідно до прогнозу, пік в осінньо-зимовий період передбачається на середину листопада. Тому ми вкотре просимо максимально скористатися можливістю вакцинуватися. Насамперед потрібно вакцинувати ті колективи, які є значимі в епідпроцесі щодо коронавірусу», – каже Володимир Паничев.

Майже дві тисячі жителів краю щепили від COVID-19 учора. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області імунізували 315 тисяч осіб.