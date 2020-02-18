Хворих на грип та ГРВІ на Тернопільщині поменшало на 11%, – повідомила лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. Все ж у Кременецькому районі дві школи закрили на карантин.

У групі ризику залишаються діти, літні люди та особи з ослабленим імунітетом.

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 563,2 випадки на 100 тисяч населення, – розповідає Світлана Маціпура. За минулий тиждень на ГРВІ і грип в області захворіло 5872 осіб.

«На 12-ти адміністративних територіях області (Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Кременецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський, Шумський райони, м. Тернопіль) показник захворюваності на грип та ГРВІ вище середнього багаторічного рівня захворюваності, на 3-х (Бережанський, Зборівський, Лановецький райони) – вище високого. Найвищий він у Зборівському – на 38,3%, Бережанському районі – на 53,2%. За останній тиждень кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 11,2%. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 62%».

Загалом від початку епідемічного сезону грипом і ГРВІ на Тернопільщині перехворіло майже сімдесят тисяч осіб. Це значно перевищує показники попередніх років. Лікарі наголошують: основним заходом профілактики грипу залишається вакцинація. Втім, на Тернопільщині щеплено лише близько чотирьох тисяч людей. Така кількість є недостатньою для формування колективного імунітету.

Софія Романська