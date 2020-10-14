Учора у Гусятинському районі з підтвердженим діагнозом коронавірусу помер 39-річний чоловік.

Ще два летальні випадки зафіксовані у Борщеві та місті Тернополі: COVID-19 забрав життя жінок 86 та 82 років. Відтак загальна кількість летальних випадків від цієї недуги на Тернопільщині сягнула 210-ти.

Більшість померлих від коронавірусу мали супутні захворювання. Окрім цього, летальність зумовили ускладнення, які давав COVID-19.

«Найбільше померлих з коронавірусом мали супутні захворювання такі як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання чи онкологію. Призводить до збільшення показника летальності, стрімке поширення COVID-19 на нашій території. Якщо врахувати показники захворюваності в області і в Україні, то в нас рівень захворюваності перевищена у понад два рази. Загалом перевищення по області йде в 1,7 рази. А місто Чортків перевищує загальнодержавні показники у 2,7 рази. На щастя, показникам «червоної» зони, що передбачає перевищення у п’ять разів, не відповідає жодна територія», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, учора на Тернопільщині додалося 227 випадків зараження COVID-19. Серед інфікованих — 72 жителі обласного центру.