Рівень вакцинації проти грипу на Тернопільщині недовиконаний, – повідомили в обласному лабораторному центрі.

Особи з груп ризику провакциновані на 81%. Найбільше ризикують люди з ослабленим імунітетом та хронічними захворюваннями.

Наразі в області проводять щоденний моніторинг щодо кількості хворих на ГРВІ та грип, – повідомила головний спеціаліст-терапевт відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров’я ОДА Лариса Матюк. Через загрозу епідемію у Тернополі тимчасово обмежили проведення загальноміських заходів. «Вакцинація – єдиний надійний метод захисту проти вірусів грипу. Наразі можна робити щеплення, оскільки епідемічний період триває. Вакцини в аптеках достатньо. Щоб попередити ріст захворюваності, ми запроваджуємо щоденний моніторинг ситуацій у закладах освіти та лікарнях. Зокрема, у лікувальних закладах запропоновано ввести масковий режим. Оскільки навіть при невисокій захворюваності відмічається збільшення кількості госпіталізованих осіб, що свідчить про важкий перебіг захворювання і можливий розвиток ускладнень».

Медики фіксують випадки ускладненого грипу у різних регіонах країни. Епідемії наразі не оголошено в жодній області.

Софія Романська