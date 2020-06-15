Минулої доби на Тернопільщині підтвердили сорок нових випадків зараження коронавірусом. Серед них — по 13 хворих в обласному центрі та в Лановецькому районі.

Поодинокі випадки інфікування виявили у Збаразькому, Бучацькому, Тернопільському, Кременецькому і Шумському районах.

Учора вірусологи провели 132 дослідження методом ПЛР, з них — сорок виявилися позитивними.

“Сподівалися, що з настанням теплого періоду року ситуація стабілізується. Але очевидно, ситуація пов’язана із колективним імунітетом, точніше — з його відсутністю. Відтак епідситуація не покращується. Однією з причин збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом є послаблення карантину, зокрема, нехтування санітарно-епідеміологічними правилами. Саме через це ми маємо спалах у Баворові. В результаті якого інфікувалося понад п’ятдесят людей, тридцять з них захворіли. Інфікування не означає захворювання. Багато людей наражуються на інфікування, але не всі вони ризикують захворіти. Ризикують інфікуватися всі, хто перебуває у тісному контакті з хворим. 80% інфікувань проходять у легкій формі. Людина, сама не знаючи про це, може бути джерелом інфекції для інших. З цим пов’язана проблема, що люди, інфіковані коронавірусом, без відповідних ознак стають причиною зараження інших. Такі ситуації найчастіше трапляються в громадському транспорті, в чергах, в громадських місцях, в закладах торгівлі, там, де дистанція мала, де людей багато, особливо тоді, коли не використовуються засоби індивідуального захисту”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Отже, в області епідемічна ситуація щодо коронавірусу ускладнюється. Відтак регіональна комісія ТЕБ та НС розглядатиме питання посилення карантину.

Софія Романська

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