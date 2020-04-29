Єдиною оселею для самотніх чи хворих стареньких на Тернопільщині є геріатричні відділення районних лікарень.

Тут мешкають самотні люди похилого віку, що отримують консультативно-діагностичну і медичну допомогу. Зокрема, проходять обстеження, здають аналізи, відновлюють своє здоров’я після хвороб. Належний догляд всім, хто цього потребує, забезпечує висококваліфікований медичний персонал.

Захистити від коронавірусу медиків, що опікуються одинокими мешканцями Тернопілля похилого віку, взялися активісти Окружного гуманітарного штабу для боротьби з COVID-19. За ініціативи депутата Верховної Ради Івана Чайківського, це волонтерське об’єднання вже місяць активно діє в п’яти районах Тернопільської області.

Так, протягом 24-25 квітня, в рамках ініціативи нардепа #безпекалікарянаша_безпека, було надано 60 одноразових захисних комбінезонів і 600 одноразових 4-шарових масок геріатричним відділенням: в с.Денисів (Козівського району), с.Саранчуки (Бережанського району), с.Перепельники (Тернопільського району). У медичний заклад останнього було передано також блок туалетного паперу, який в якості благодійної допомоги надало ТОВ «Тернопільський папір».

20 одноразових захисних комбінезонів, 200 одноразових масок і 20 респіраторів FFP3 вітчизняного виробника, координатор Гуманітарного штабу в Тернопільському районі Володимир Болєщук, спільно з в.о. головного лікаря Тернопільської центральної районної лікарні Іваном Трачом та в.о. керівниці Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернопільського району Галиною Соколовською передали лікарям геріатричного відділення у с.Мишковичі.

Допомогу також отримав Бережанський психоневрологічний будинок-інтернат у с.Краснопуща. Волонтери тернопільського та бережанського гуманітарних штабів Рустам Ергешов і Ярослав Дрюченко передали медикам закладу 10 захисних комбінезонів і 200 одноразових масок.

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