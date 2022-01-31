Медиків, комунальників, чиновників: кого від сьогодні можуть відсторонити від роботи через відсутність щеплення

Від 31 січня в Україні можуть відсторонити від роботи медиків, комунальників і місцевих урядовців, які досі не зробили хоча б одне щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.

Сьогодні набуває чинності відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я, передає Радіо Свобода.

Документ розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19, до списку додали працівників:

– органів місцевого самоврядування;

– закладів охорони здоров’я державної і комунальної форм власності;

– комунальних підприємств, установ і організацій.

«Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати», – наголосили раніше в МОЗ.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби і медичний висновок на підтвердження цього.

Як заявив міністр Віктор Ляшко, попри те, що штам коронавірусу «омікрон» викликає легший перебіг хвороби, ніж «дельта», зростання кількості хворих може створити «суттєве навантаження» на медичну систему.

«Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою», – заявляв він.

Нагадаємо, з 9 грудня набув чинності наказ МОЗ, який передбачав обов’язкову вакцинацію для освітян і працівників центральних і місцевих органів влади.