Медичний скандал: через брак ліків деяким мешканцям області загрожує смертельна небезпека

05/12/2018 Розмір тексту:

У Тернопільській області спалахнув медичний скандал – кілька місяців хворі на діабет не отримують ліків, а безкоштовний інсулін зник ще у вересні.

Про це пише Сегодня.

Так, Михайло Протасевич, який страждає на цукровий діабет другого типу, протягом останніх 18 років щодня змушений колоти інсулін.

“Мені на місяць потрібно 2700 гривень 1350 коштує продовжений інсулін і близько 1350 коштує короткий інсулін, який ми колемо при кожному прийомі їжі. Три рази їси – три рази повинен прийняти дозу інсуліну”, – пояснив чоловік.

Інсулінозалежних у Тернополі – майже півтори тисячі, і за державною програмою ліки повинні видаватися безкоштовно.

“Лікар виписала, і каже – йдіть, бо я не знаю, чи є в аптеці інсулін, чи ні. Я прийшов, а вони кажуть – у нас уже місяць немає. Купити є, питань немає, але, якщо у інваліда пенсія, у мене пенсія 1450 гривень. То у мене цієї пенсії не вистачить, навіть щоб на місяць купити “, – розповів Протасевич.

З вересня Михайло безрезультатно оббиває пороги аптек, але безкоштовного інсуліну так і не знайшов.

Ендокринологи знають, що в місті є проблеми з безкоштовним інсуліном, без якого хворі можуть впасти в кому.

“Якщо це буде тривалий час, то, звичайно, буде гіперглікемічний стан. Це призводить до підвищення рівня цукру і до погіршення компенсації цукрового діабету. Все залежить від стану організму, від стажу діабету. Може розвинутися гіперглікемічна кома”, – розповів Василь Баран, ендокринолог Тернопільської лікарні №3.

В управлінні охорони здоров’я пояснюють, що в цьому році на закупівлю інсуліну з держбюджету виділили лише 40% від необхідної суми.

“За нашими підрахунками, за рік потрібно майже 12 мільйонів гривень, але нам було виділено п’ять мільйонів. І за рахунок того, що були залишки інсулінів у лікувальних установах з минулого року, ми були забезпечені в повному обсязі приблизно до кінця вересня, середини вересня “, – – повідомила Мирослава Тарнавська, заступник начальника відділу охорони здоров’я Тернопільської міськради.

З бюджету Тернополя на інсулін виділили мільйон гривень. Цього вистачило, щоб закупити ліки тільки для хворих дітей і тільки до кінця року. А вже пізніше з держбюджету в область надійшла субвенція, яку вирішили віддати на закупівлю інсуліну. До кінця тижня в аптеках знову можна буде отримати препарат безкоштовно.

Нагадаємо, раніше проблеми з інсуліном виникли в Харкові, коли пацієнтам з діабетом урізали місячні дози життєво необхідного препарату. Лікарі тоді виправдовувалися: за нього не проплатили, бо немає грошей.

Варто додати, що більше мільйона українців страждають від підступної хвороби – цукрового діабету, яка пошкоджує судини і, якщо її не лікувати, може перетворити людину на інваліда.