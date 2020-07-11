У результаті другого етапу медичної реформи на Тернопільщині недофінансованими залишаються шість лікувальних закладів. Десяткам медичних працівників загрожує звільнення, а пацієнти можуть залишитися без необхідної допомоги.

Найбільша проблема з фінансуванням виникла в Тернопільському обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі. Для роботи закладу не вистачає 16 млн. гривень. Також майже 4 мільйони потребує Більче-Золотецька лікарня, 2 мільйони – обласний хоспіс, що в селі Плотича Тернопільського району. Недофінансовані Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня, Заліщицький обласний комунальний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих, Заліщицький обласний комунальний дитячий санаторій.

«Міністерство охорони здоров’я розглядає питання дофінансування таких закладів, дофінансування саме медичної послуги. Є проект закону, розглядають питання, щоб повернутися до медичної субвенції 2019 року. Враховуючи зауваження, які сьогодні піднімає міністерство охорони здоров’я, ми зможемо скорегувати оті проблемні питання, і в нас не повинно бути закриття закладів чи звільнення медичних працівників», – запевнив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Отже, медичним закладам обіцяють дофінансування з державного бюджету на рівні 2019-го року. Втім, коли надійдуть кошти, наразі невідомо.

Софія Романська