Медсестра Монастириської лікарні Тетяна Дмитрів перемогла у регіональному конкурсі Людина року-2020″.

Про це розповів у “Фейсбуці” голова районної профспілкової організації працівників охорони здоров’я, медик Монастириської районної лікарні Віталій Тріщук, передають Тернополяни.

“Районна профспілкова організація працівників охорони здоров’я подавала на регіональний конкурс “Людина року-2020″ свого представника Дмитрів Тетяну, яка заслужено стала одним із переможців цього престижного конкурсу. Щиро вітаємо із перемогою і чекаємо офіційного нагородження лауреатів”, – написав медик.

Тетяна Михайлівна Дмитрів – старша медсестра відділення анестезіології інтенсивної терапії Монастириської районної лікарні. Працює у медзакладі понад 20 років. Упродовж пандемії перебувала на передовій боротьби з COVID-19.