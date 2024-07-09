Тернопільський міськрайонний суд визнав винною медсестру Ларису Бадран у зловживанні впливом й оштрафував на 34 тис. грн.

У вироку йдеться, що обвинувачена разом з колегою просила в кандидата на посаду патрульного поліцейського 3,5 тис. грн за позитивний висновок про придатність до служби. Медсестри обіцяли вплинути на членів військово-лікарської комісії, повідомляє Zaxid.net.

Згідно з матеріалами справи, Лариса Бадран, яка є уродженкою села Добриводи Збаразького району, працює медичною сестрою у Територіальному медичному об’єднанні Міністерства внутрішніх справ. У лютому 2024 року до лікарської комісії ТМО звернувся чоловік, який був кандидатом на посаду патрульного поліцейського, і хотів отримати документи про придатність до служби. Після цього дві медичні сестри сказали йому, що зможуть за гроші вплинути на членів комісії. Кандидат на посаду поліцейського повідомив про вимагання хабара правоохоронцям і діяв під їхнім контролем.

Лариса Бадран зателефонувала чоловікові 21 лютого й сказала, щоб за документи їй потрібно заплатити 1500 тис. грн. Ще 2 тис. грн вона попросила надати своїй колезі.

У суді Лариса Бадран й уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Наталія Воробель визнала лікарку винною у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та оштрафувала на 34 тис. грн. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.

Марія Масюк, Zaxid.net