Учасники проєкту пройдуть навчання з інфомедійної грамотності та отримають матеріали для інтеграції цих навичок у свої уроки. Ціль проєкту – навчити учнів критично сприймати інформацію, протидіяти маніпуляціям, усвідомити цінність високоякісної інформації в контексті шкільної освіти.

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у рамках всеукраїнського проєкту «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність» запрошує вчителів із Тернопільської області приєднатися до великої когорти освітніх змінотворців. На сьогодні у проєкті беруть участь уже 654 школи і майже 3000 вчителів з усіх областей України.

У 2019-2020 роках 26 шкіл з міста Тернополя та області приєдналися до проєкту і вже впроваджують інфомедійну грамотність на своїх уроках.

«Ми запрошуємо активних учителів долучатися до проєкту, отримувати цінні знання та передавати їх своїм учням. Інфомедійна грамотність – важлива навичка сучасної зрілої особистості. Саме тому наш проєкт має на меті навчити учнів мислити критично та розбиратись у лавині інформації, яка присутня в медіа. Проєкт допоможе вчителям зробити уроки сучаснішими та зацікавити учнів у вивченні свого предмету. Заявка на участь у відборі доволі проста і займе у вас не більше 25 хвилин. Запрошуємо вчителів ставати провідниками змін у освіті», – розповідає програмна менеджерка проєкту «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність» Марія Мовшук.

До участі у конкурсі запрошуються вчителі, які викладають історію у 8-10 класах, українську мову та літературу у 8-9 класах і мистецтво у 9 класі. При відборі учасників організатори віддаватимуть перевагу заявникам, які нададуть обґрунтовану мотивацію, чому вони хочуть долучитись до проєкту. Відібрані вчителі отримають підтвердження про проходження конкурсного відбору.

До вересня 2021 року нові учасники пройдуть спеціальне навчання з інтеграції інфомедійної грамотності в уроки. Навчання відбуватиметься онлайн. Електронні матеріали проєкту будуть надані вчителям після проходження тренінгів. Матеріали включають конспекти уроків, презентації, роздатковий матеріал тощо.

Відбір учасників триває з 29 січня по 14 лютого.

Детальніше про конкурс та проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» можна почитати на сторінці: http://l2dua.com/.

Довідка:

Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

Діяльність проєкту направлена на розвиток навичок критичного сприйняття інформації та інтеграцію інфомедійної грамотності в навчальну програму закладів освіти. В рамках проєкту розробляються навчальні матеріали для вчителів (8-10 клас), проводяться тренінги для установ-учасників проєкту (школи, ІППО, педагогічні ЗВО), розроблено онлайн-курс з медіаграмотності Very Verified (https://verified.ed-era.com/ua).