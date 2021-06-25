“Мажори” на BMW виїхали на пішохідний місток у парку Шевченка. ВІДЕО

У Тернополі небайдужі жителі зафіксували незнайомців, які порушуючи усі правила, виїхали на автомобілі на місток набережної ставу.

У Тернополі, на місток набережної ставу, виїхали невідомі особи на автомобілі марки “BMW” темного кольору на “червоних”- транзитних номерах. Як повідомляють Тернополяни, сталося це 24 червня.

За словами свідка події – Дарії, раніше жодна машина не мала змоги проїхати на територію паркової зони, оскільки стояв шлагбаум.

Куди дівся шлагбаум дівчина не знає, та не розуміє, для чого на машині заїжджати на пішохідний місток набережної ставу.

Більше того, порушники не спішили покинути місце злочину, а навпаки робили світлини та знімали відео.

“У парку Тараса Шевченка у цьому місці завжди був шлагбаум, щоб машини не могли заїжджати, але чомусь шлагбаум відкрили і машина на червоних номерах з номерним знаком ЕС 5322 виїхала на місток у парку, – відзначає Дарія. – Як таке може бути?”.

Дівчина розповіла, що уже повідомила про правопорушення в поліцію та надіється, що горе-водія знайдуть та покарають.