Коли:

а) тебе поганенько виховали тато з мамою, чи одна мама (або й взагалі не виховували);

б) твоє гонористе “Я” розрослося до явно аномальних розмірів;

в) навколишнє життя не ставить тебе в чіткі рамки стосовно того, що “можна” і “не можна”;

Тоді й трапляються випадки на кшталт того, що стався на Донеччині. На тамтешньому блокпості заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал, оскільки поліцейські його (ЙОГО!!!) не впізнали і його (ЙОГО!!!) автомобіль зупинили та попросили пасажирів показати документи. В одну мить (припускаю) державний чиновник доволі високого рангу перетворився на “крутого” відвідувача елітного казино, якого “не признала” або чимось іншим йому не догодила охорона. В хід пішов увесь “джентльменський набір”, притаманний такому типажу: нецензурщина, погрози, спроба фізичного насильства над правоохоронцями. Очевидно, усвідомлюючи, що чинить протиправне, пан заступник міністра дуже обурився тим, що поліцейський знімає це все камеру та почав вимагати у нього вимкнути телефон.

Навіть важкувато визначити, чого більше в цьому дикому випадку: чиновницького самодурства чи прояву дуже характерної для нашого соціуму “мажорної” пихатості? Можливо, наклалося одне на друге і – “Ты меня не знаешь?!”.

Глава МВС Денис Монастирський, якому такий проблемний підлеглий дістався від попередника – Арсена Авакова – вже заявив, що ініціював відсторонення свого заступника на період проведення дисциплінарного провадження.

Таке ось буває, коли:

а) тебе поганенько виховали тато з мамою, чи одна мама (або й взагалі не виховували)…

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