Скільки мільярдів надійшло у бюджет Тернополя

18/02/2019 Розмір тексту:

За результатами роботи 2018 року бюджет Тернополя виконали на 100,9 відсотка. Фахівці планували отримати 2 мільярди 336 мільйонів гривень, а надійшло 2 мільярди 450 мільйонів. По власних доходах, без врахування трансфертів, передбачали отримати 1 мільярд 311 мільйонів гривень, а надійшло до бюджету 1 мільярд 335 мільйонів. Порівняно із результатами роботи у 2017 році власні доходи до бюджету міста зросли на 212 мільйонів.

Про це під час чергового засідання виконавчого комітету повідомила начальник фінансового управління Надія Кучер.

– У структурі дохідної частини бюджету 49,2% припадало на податкові надходження, що становить 1 мільярд 206 мільйонів 500 тисяч гривень та 45,5% – на міжбюджетні трансферти, які надійшли у сумі 1 мільярд 115 мільйонів 300 тисяч, – розповіла посадовець. – Загальний фонд у дохідній частині бюджету складає 96,5%, і його виконання забезпечено на 100,4%. Власні надходження загального фонду забезпечені на 100,9%: при плані 1 мільярд 239 мільйонів 700 тисяч надійшло 1 мільярд 251 мільйон 310 тисяч гривень. Порівняно з 2017 роком вони зросли на 207 мільйонів гривень.

Найбільшу частку у власних доходах міського бюджету в цілому та його загального фонду зокрема, займає податок на доходи фізичних осіб. Минулого року з ПДФО надійшло майже 752 мільйони гривень, що на 134 мільйони більше, ніж у 2017-му. Надія Кучер зазначила, що по основних джерелах наповнення загального фонду план виконано. В той же час, місто недоотримало кошти за плату за землю, по акцизному податку з роздрібної торгівлі, зі сплати єдиного податку.

– Якщо брати до уваги інформацію фіскальної служби, то не виконання плану по платі за землю пояснюється тим, що при формуванні бюджету 2018 року очікували коефіцієнт індексації більший, але він залишився незмінний, – пояснила Надія Кучер. – Щодо єдиного податку, то згідно із даними податкової станом на 1.01.2017 року було 9 тисяч 390 платників, а станом на 1.01 2018 року їх стало 6 710, тобто зменшилося на 2 680 осіб. Щодо акцизу з роздрібної торгівлі, то протягом 2018 року зменшилася кількість видачі ліцензій на реалізацію алкогольних напоїв на 3 і на 13 ліцензій на продаж тютюнових виробів. Крім того, упродовж 2018 року анулювали 142 ліцензії по алкоголю і 98 по тютюну.

Всі кошти, які надійшли до бюджету міста, за словами Надії Кучер, були спрямовані на виконання видаткової частини бюджету. На фінансування галузей спрямовали 2 мільярди 454,4 мільйона гривень. На освіту було направлено 846,1 мільйона, на охорону здоров’я – 286,6 мільйона гривень, на соціальний захист – 684,6 мільйона, на житлове господарство – 284,4 мільйона гривень.

Звіт про виконання бюджету Тернополя за 2018 рік члени виконкому взяли до відома. Його також мають заслухати на сесії міської ради, яка відбудеться 22 лютого.

Ольга Трач