Депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця розпочав Інтернет-опитування щодо декомунізації назви центральної вулиці Почаєва, на якій розташована Почаївська Лавра.

Взяти участь у ньому можна за цим посиланням.

Вулицю Возз’єднання у Почаєві за декількома версіями у радянський період назвали на честь історичних подій, які призвели до окупації українських земель Росією. Натомість, місцевий депутат запропонував змінити окупаційну назву вулиці та найменувати її на честь гетьмана Івана Мазепи: «Маю думку, що 380та річниця від дня народження українського гетьмана, борця за незалежність України від Москви Івана Мазепи – велика можливість увіковічнити внесок гетьмана, назвавши його ім’ям вулицю в Почаєві. На Мазепу у 1708 році за свободолюбивість російська церква наклала анафему, яка була неканонічною та політичною. Її не визнає жодна з помісних православних церков. Про неканонічність анафеми торік заявив і Константинопольський патріарх, і охарактеризував її як «використання релігії в політичних цілях».

В якості альтернативи місцеві мешканці радять назвати вулицю Возз’єднання іменем графа Потоцького, греко-католицького фундатора Почаївської Лаври, котрий найбільше долучився до розбудови святині. Інші, наперекір московським монахам, рекомендують вписати в адресу Почаївської Лаври ім’я провідника ОУН Степана Бандери. До слова, головний храм УПЦ МП у Тернополі розташований на вулиці Євгена Коновальця, першого провідника ОУН.

Втім, серед містян знайшлись і ті, хто на п’ятому році війни виступив проти перейменування вулиці, названої на честь російської окупації. Вочевидь, поки в Почаївській Лаврі всіляко прославляють російського царя Ніколая ІІ, постать анафемованого РПЦ гетьмана Мазепи серед вірян УПЦ МП не користується авторитетом.

Як відомо, крім Почаївської Лаври та духовної семінарії УПЦ МП, на вулиці Возз’єднання розташована також і Почаївська міська рада. З часу запровадження декомунізації питання перейменування вулиці керівництвом міськради ігнорувалось.