Майже всі області, з якими межує Тернопільщина, перейдуть у “червону” зону

З 30 жовтня до червоної зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у Фейсбуці.

“За дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля провів засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ключове рішення: з 30 жовтня до червоної зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області”, – написав Чернишов.

Він додав, що епідемічна ситуація в Україні складна і кількість госпіталізацій зростає.

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“Але статистика чітко демонструє і те, що від тяжкого перебігу хвороби рятує вакцинація. Пріоритети у боротьбі з пандемією COVID-19 незмінні — посилення протиепідемічних заходів, збільшення кількості тестувань та нарощування темпів вакцинації”, – додав Чернишов.

На позачерговому засіданні міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах.

“Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо”, – сказав Немчінов.

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Він наголосив, що обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Окрім того, за словами міністра КМУ, для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Як повідомлялося, з 15 жовтня Херсонська область перейшла у червону зону карантину, з 18 жовтня розпочав діяти червоний рівень епідемічної небезпеки у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Також з 23 жовтня у Сумській області встановлений червоний рівень епіднебезпеки. 26 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей.