Майже вісімдесят дітей на Тернопільщині потребують сімейних форм виховання.

Про це повідомив начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд. Батьків для них планують знайти в рамках пілотного проекту реформування інтернатних закладів, який реалізовують на Тернопільщині.

Протягом двох років в області поменшало дітей в інтернатах на 35%, – розповів Ростислав Дрозд. У регіоні розвивають сімейні та наближені до сімейних форми виховання дітей. «Протягом 2019–2020 років створено 4 дитячих будинки сімейного типу, до яких влаштовано 25 дітей, до існуючих дитячих будинків сімейного типу довлаштовано 8 дітей, створено 7 прийомних сімей, влаштовано 16 дітей. Разом з тим влаштування до сімейних форм виховання потребують 79 дітей».

Додамо, в області реалізовують проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», який передбачає реформування інтернатних закладів. У результаті на базі “Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини” планують створити центр реабілітації та розвитку дитини. Наразі ведуться роботи з оснащення приміщень під нові види послуг.