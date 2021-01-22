Майже весняну погоду передбачають на Тернопільщині у вихідні

Цими вихідними на Тернопільщині передбачають майже весняну погоду.

Цілодобово зберігатиметься плюсова температура повітря. Лише подекуди можливі невеликі заморозки. Денні температурні показники підвищуватимуться до п’ятиградусної позначки.

Втім, через вологість відчуття холоду посилюватиметься. Також ускладнюватиме ситуацію сильний рвучкий вітер.

«Відлига вже прийшла в Україну. 22-го січня, якраз на День Соборності України, погода покаже нам приклад синоптичної єдності. Адже практично всю територію охопить “плюсова” температура повітря. Впродовж дня на Заході запахне справжньою весною, там передбачається до +5 +8 градусів. Опадів істотних завтра в більшості областей не видно. Циклони поки що гуляють поза нашими кордонами. Протистояння цих циклонів, потужного Goran та Irek та антициклону Dragica, теплої та морозної повітряних мас виллється у рвучкий сильний вітер південно-західного напрямку – обережно під дахами, білбордами, деревами!», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, морози повернуться з понеділка. Однак суттєвого похолодання в області поки не передбачають.