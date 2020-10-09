Майже триста яєць, центнер хліба і півцентнера м’яса: скільки з’їдає за рік мешканець Тернопільщини

У 2019 році в області в розрахунку на одну особу спожито 290 шт яєць, 245 кг молокопродуктів, 168 кг овочів та баштанних, 163 кг картоплі, 98 кг хлібних продуктів (хліб та макаронні вироби в перерахунку на борошно, крупи, борошно, бобові), 54 кг плодів, ягід та винограду, 49 кг м’яса та м’ясних продуктів, 26 кг цукру, 13 кг олії, 10 кг рибних продуктів.

Про це свідчать дані балансових розрахунків фондів споживання основних сільськогосподарських продуктів, повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

У 2019 році порівняно з 2018 роком в області зросло споживання всіх основних сільськогосподарських продуктів. Найбільше зросло споживання яєць (на 18 шт), молока та молочних продуктів (на 14 кг), овочів та баштанних (на 9 кг), а також плодів та ягід (на 5 кг) і хлібних продуктів (на 4 кг).

Мешканець області за рік спожив значно більше, ніж у середньому по Україні, молочних продуктів (на 45 кг) картоплі (на 27 кг). Разом з тим, на Тернопільщині спостерігається нижчий рівень споживання, ніж по країні загалом таких продуктів як: м’ясо та фрукти (на 5 кг), цукор та риба (на 3 кг).

Калорійність середньодобового раціону мешканців області в 2019р. становила 2768 ккал, що на 119 ккал більше порівняно з 2018р. та на 77 ккал більше, ніж у середньому по Україні.