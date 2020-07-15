Представники громадських організацій Тернопільщини зібрали гуманітарну допомогу для українських захисників.

Пакунки з продуктами та речами першої необхідності повезли на Східну Україну волонтери. Священики поблагословили їх на щасливу дорогу.

Небайдужі жителі Тернопільщини зібрали майже три тонни гуманітарної допомоги. Окрім різноманітних смаколиків, які приготували наші господині, воїнам відправили маскувальні сітки, речі особистої гігієни та ліки.

«Спільно із «Українським козацтвом» та благодійним фондом «Пам’ять та любов» зібрали та відправили на схід смаколики для наших захисників. Продуктами допомогли всі бажаючі. Раді бути корисними для наших воїнів, які тримають опір там на Східній Україні», – зазначив громадський активіст Роман Ничвидюк.

Пакувати зібрану продукцію для воїнів ООС прийшли члени Українського козацтва та обласної спілки ветеранів Афганістану. Як зазначив волонтер Володимир Мосейко, вони допомагають українському війську від початку бойових дій на території України. Для бійців така підтримка залишається суттєвою і тепер.

Софія Романська